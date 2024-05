Prefeitura de Campo Grande investe R$ 5,4 milhões em luminárias LED com energia solar

A prefeitura de Campo Grande investirá mais de R$ 5 milhões na modernização da iluminação pública da cidade. A empresa escolhida para o trabalho é a Construtora JLC Ltda.

O contrato, no valor de R$ 5.483.277,15, foi publicado nesta quinta-feira (09) no Diário Oficial.

As luminárias LED solar serão instaladas em três importantes avenidas da capital: Av. Ministro João Arinos, Av. Rita Vieira de Andrade e Av. Interlagos.

O prazo para conclusão das obras é de 30 dias consecutivos, a partir do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços pela empresa contratada, emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

