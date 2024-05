Whindersson Nunes entrega kits para vítimas do Rio Grande do Sul com ajuda de drones

Whindersson Nunes segue ajudando as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Desta vez, o comediante entregou kits para as pessoas ilhadas com a ajuda de drones. "De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossos drones começaram a entregar kits proteína, água e aparatos para crianças e adultos nos prédios ilhados", disse Whindersson.

Mas o comediante revelou que as pessoas estão roubando e impedindo pessoas de ajudar as vítimas. "Se você ver alguém levantando um drone gigante, em meu nome, proteja essas pessoas", pediu ele.

Desde a semana passada, Whindersson tem se empenhado para ajudar os gaúchos que estão sofrendo com a catástrofe no estado do Sul. Na última sexta-feira (03), ele contou que arrecadou mais de R$ 1 milhão para ajudar os desabrigados.

Logo mais, ele disse que a arrecadação chegou a mais de R$ 3 milhões. O dinheiro foi revertido para a compra de cestas básicas, colchões, aluguel de um barco e material de higiene.

Whindersson também pediu para o Vasco, seu time do coração, ceder o estádio para realizar um show beneficente para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O clube carioca respondeu positivamente o humorista. "Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no privado para combinar os detalhes", disse os responsáveis pela entidade.

