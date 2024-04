Feriadão com dinheiro na mão: Prefeitura adianta pagamento de abril

O servidor público municipal terá disponível em sua conta na próxima terça-feira (30), o pagamento da folha de abril, pois a Prefeitura de Campo Grande antecipou o depósito.

Assim, cerca de 27 mil trabalhadores do funcionalismo público municipal irão passar o Dia do Trabalhador com salário na conta, sendo servidor ativo, aposentado ou pensionistas. O pagamento representa uma injeção de R$ 130 milhões na economia local.

Lembrando que conforme a Lei, o salário pode ser pago até o quinto dia útil do mês.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também