Thiago Botelho é confirmado como pré-candidato a prefeitura de Dourados

O professor Tiago Botelho foi confirmado como pré-candidato a prefeito de Dourados, pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta segunda-feira (6). Além dele, outro nome considerado importante para a bancada é o da deputada federal Camila Jara, pré-candidata à prefeitura de Campo Grande. Ele deve ter o ex-prefeito do município, José Laerte Tetilha.

Tiago Botelho, ao ser questionado sobre seus planos futuros na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), declarou que concluirá suas responsabilidades atuais e solicitará exoneração em maio.

“Estou empenhado em finalizar a maior entrega de imóveis já realizada pela SPU para o governo estadual e para governos municipais. Deixaremos um legado de eficiência e gestão do patrimônio público,” afirmou Botelho.

Sobre sua pré-candidatura em Dourados, Botelho ressaltou a construção coletiva do plano de governo e a busca por alianças políticas amplas. “Além da Federação, estamos dialogando com PSOL e Rede e outros partidos progressistas. A homologação pelo PT Nacional é um sinal do amadurecimento da nossa proposta e do anseio por uma administração petista em Mato Grosso do Sul,” explicou.

Além disso, o pré-canditado pretende ir para Brasília nos próximos dias, discutir estratégias com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outras lideranças.

