Prefeitura publica lista de moradores do Mandela pendentes em sorteio de lotes

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), publicou no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (24), a relação dos moradores da Comunidade Mandela que receberam destinação de lote via sorteio para as áreas do parcelamento Parque Iguatemi, mas possuem pendências.

A relação é dos beneficiários que não cumpriram, em tempo, o atendimento de notificação para entrega da documentação pessoal necessária para implantação do processo administrativo para construção de sua unidade habitacional.

Sendo assim, ficou estabelecido a permuta (troca) dos beneficiários que se encontram com pendência de documentos e sorteados para as áreas do Parque Iguatemi, com beneficiários destinados para a área do loteamento Oscar Salazar Moura da Cruz.

Os moradores têm 15 dias (até 9 de abril) para comparecer na AMHASF com os documentos para o início da obra do loteamento Oscar Salazar Moura da Cruz, última etapa de construção. “Persistindo o não comparecimento para entrega dos documentos pessoais o beneficiário será DESCLASSIFICADO em definitivo do recebimento do benefício do lote e da unidade habitacional”.

