Van Gogh e Impressionistas, exposição mergulha visitantes em experiência multissensorial

Abrindo a programação dos 35 anos do Shopping Campo Grande, a Lightland traz para Mato Grosso do Sul a exposição Van Gogh & Impressionistas que estreia neste sábado (27), a partir das 10h da manhã.



Com ingressos limitados, a exposição estreia no 2º piso do Shopping Campo Grande. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira).



Até o momento a receptividade do público tem sido alta e o espaço imersivo na vida e na arte de Vincent Van Gogh que já vendeu mais de 600 mil ingressos em todo o Brasil, conseguiu vender apenas na pré-estreia, 10 mil ingressos em Campo Grande e estimativa é que chegue a 40 mil.



"O Brasil inteiro tem vivenciado a união da arte com a tecnologia, Van Gogh foi um grande artista holandês que teve sua vida trajada por muita luta e vários momentos importantes de superação e a exposição traz essa contemporaneidade", pontuou Gabriella Alves, gerente de marketing Shopping Campo Grande.



Diretor-executivo da Lightland, Davi Telles destacou que a produção da exposição buscou ressaltar a experiência sensorial vo visitante, unindo som, imagens e aromas, tendo inclusive auxilio de músicos terapeutas na escolha da trilha sonora e no estudo das "curvas de sensações".



"Mais de 100 anos depois de Van Gogh, podemos fazer esse movimento acontecer a partir de tecnologia, a partir de vídeo grafismo de técnicas que concedem amplitude às obras".



Davi Telle fala também como a produção é pensada. "A gente parte muito dessa ideia de uma viagem, então nossa recepção é inspirada numa estação de trem francesa, pois o artista ficou muito nesse trecho, entre Arles, Paris, Holanda e passou por muits estações, temos uma vitrine

interativa, o visitante escolhe uma obra e muda todo o cenário. Além disso, nossa transmissão é 100% em fibra ótica e projetores de última geração", finalizou Telles.



A mostra permite que o público faça uma imersão no universo de Van Gogh desde o Hall de entrada, até nos corredores e labirintos até o ateliê principal com atrações também de outros quatro dos principais nomes do impressionismo e pós-impressionismo: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.



Autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e Amendoeira em Flor são algumas das obras do espetáculo.



A exposição também cria um conteúdo em um labirinto instagramável, além de um espaço pra café temático e loja de recordações. Ao todo, são quase 2,5 mil m².

Serviços - Van Gogh & Impressionistas Shopping Campo Grande



Data: a partir de 27 de abril, em curta temporada

Local: 2º Piso, próximo ao Carrefour

Segunda a sábado (exceto terça): das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h) - O ingresso para o período diurno é R$ 60 inteira e R$ 30 a Meia Entrada. Para o período noturno é R$80 inteira e R$40 meia-entrada.

Domingos e feriados: das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h) - O ingresso sai a R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada.

Ingressos no site da Lightland.





