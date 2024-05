Homem morre ao ser esfaqueado por amigo de bebedeira no Marcos Roberto

Homem, de 49 anos, morreu ao ser esfaqueado por um jovem, de 21 anos, após dias de bebedeira em bares do centro de Campo Grande. O crime aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Vila Marcos Roberto.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o cruzamento da Rua Ouro Verde com a Avenida das Bandeiras, onde um homem havia morrido em frente ao Bar da Loira. Quando chegaram ao local, encontraram uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que havia de constatar o óbito do indivíduo.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) e o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, estiveram no local, dando início as diligências para solucionar o crime. Depois de conversarem com usuários de droga da região, popularmente conhecida por ter várias bocas de fumo, os policiais conseguiram identificar o autor e saber onde ele morava.

No imóvel, os investigadores foram atendidos pelo irmão, que chegou a dizer que ele estava sozinho com a filha. Mas como os policiais continuaram ouvindo barulhos vindos de dentro da casa, pediram para entrar. Já dentro da residência, encontraram o autor, escondido no quarto embaixo de uma coberta.

Ele confessou ter esfaqueado a vítima, com quem estava bebendo e fazendo uso de cocaína. Depois de desferir os golpes, ele teria ido para casa, pois acreditou que não seria identificado.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e o caso registrado como homicídio simples.

