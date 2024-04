Restaurante homenageia culinária de MS com a exposição "Alimentando Arte"

Juntando gastronomia e arte, a exposição “Alimentando Arte”, do restaurante Bom Filé, em Campo Grande, deu protagonismo ao chef corumbaense Antônio Albaneze, com seu Pintado ao Molho de Tangerina, que permanecerá no cardápio do local durante os dias 06 a 21 de maio.

Além do prato do chef corumbaense, o espaço também contará com protagonismo do artista corumbaense Edson Castro, que tomam as paredes do espaço em uma nova exposição artística, por período indeterminado, a partir do dia 24 de abril.

A ideia foi do proprietário do restaurante, Breno Albaneze, que quis prestar uma homenagem à sua cidade, Corumbá, ao dar destaque para as obras do artista conterrâneo e para este prato que também foi criado na Cidade Branca.

“Brinco que somos bairristas e a gente sempre dá um jeito de se encontrar, então criamos essa parceria que tem tudo a ver, pois o Edson apesar de ter vivido longos anos na Europa não esquece as suas raízes, e o prato de Pintado ao Molho de Tangerina, que também foi criado em Corumbá e traduz a cidade em seus ingredientes”, afirmou o empresário corumbaense.

O prato, criado há cinco anos, vai compor o Circuito Gastronômico de Mato Grosso do Sul "Isto é Mato Grosso do Sul – Sabores da Terra” nos dias 06 a 21 de maio, a preço tabelado no restaurante Bom Filé.

