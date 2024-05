População incendeia casa de assassino após crime no Cerejeiras

Um homem, identificado inicialmente como Ronaldo dos Santos Junior, foi morto a facadas na noite deste sábado (4), no Bairro Cerejeiras, em Campo Grande. O autor do crime foi linchado pela população, que também incendiou sua residência.

Segundo informações iniciais, Ronaldo foi levado já em parada cardiorrespiratória para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antônino. Ele foi apresentado a unidade de saúde com ferimentos de faca por todo o corpo.

Após o crime, populares, revoltados com o crime, lincharam o criminoso e incendiaram sua residência, também localizada no bairro onde o crime ocorreu. Ele também foi encaminhado para a UPA Coronel Antônino e, após receber os primeiros socorros, foi preso em flagrante.

