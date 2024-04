60+ ativo! Projeto oferece oficina gratuita de dança na Capital

Com o propósito de promover a saúde e qualidade de vida de pessoas com mais de 60 anos, o projeto 'Dançando a Melhor Idade' oferece uma oficina de mobilidade e consciência corporal para alongamento e fortalecimento. No total, são 20 vagas gratuitas para participar do projeto. As inscrições vão até o dia 30 de abril ou, até quando todas as vagas forem preenchidas.

"Com o projeto buscamos contribuir para que as pessoas idosas tenham uma vida mais saudável, promovendo bem-estar físico, social e mental. Além de ajudar a reduzir o sedentarismo, pois o exercício regular ajuda a evitar acidentes domésticos e melhora a qualidade de vida. Bem como fortalecer a mobilidade, tendo em vista que os exercícios restauram e preservam a força na terceira idade, facilitando tarefas do dia a dia", ressaltou a idealizadora do projeto, Graciela Quintana.

A oficina é voltado para pessoas idosas de baixa renda. Os participantes terão aulas regulares, sendo uma vez por semana com 2h de duração, iniciando em maio e finalizando no mês de setembro. As aulas serão realizadas no Espaço de Dança Suzana Leite - unidade Jardim América), e conduzidas por Graciela Quintana, Suzana Leite e Karoline Paiva. Ao final da oficina está previsto um espetáculo de finalização e nesta ocasião, também não haverá custos com participação, roupas, entre outros. Todo o projeto é gratuito.

"Queremos promover mudanças na vida das pessoas idosas, melhorando a capacidade funcional, reduzindo quedas e proporcionando uma velhice com bem-estar físico e mental. A prática regular de atividades físicas contribui para uma melhor qualidade de vida, aliviando sintomas de ansiedade e depressão", finalizou Graciela.

O projeto é realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

As inscrições podem ser feitas pela internet, neste site. Lembrando que as inscrições vão até 30 de abril ou, até quando todas as vagas forem preenchidas. Mais informações pelo telefone (67) 99127-1040.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também