Artesanato de MS é apresentado em evento nacional realizado em Brasília

A cultura e o artesanato sul-mato-grossense estará sendo apresentada na 17° Salão de Artesanato Raízes Brasileiras, realizado entre os dias 8 e 12 de maio, em Brasília, no Distrito Federal.

O Salão do Artesanato tem acesso gratuito para todos os visitantes e é um dos principais do país, dando visibilidade a produção artesanal brasileira, que é rica e diversa.

Mais de 40 mil peças artesanais serão expostas, com estimulo ao mercado consumidor pela possibilidade de identificação com produtos regionais, conhecimento das técnicas e materiais utilizados, histórico, beleza e riqueza agregadas à produção.

Por edital, foram selecionados para participar da feira - como artesão individual -, Ana Vitorino da Silva Leoderio, André Kevin Constantino e Maria Suzana da Silva, além das entidades representativas do artesanato, Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares do MS (Proart/MS) e União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart/MS).

No ovento será ocupado um espaço coletivo de 50m² - no Pátio Brasil Shopping - para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul.

