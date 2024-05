Alcione, Lenine, Marina Sena... Veja agenda do "MS ao Vivo" em Campo Grande

Quem foi ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, curtir a edição de maio do “MS ao Vivo” neste domingo (12), já ficou sabendo das próximas atrações nacionais que farão show gratuito nas próximas edições. A cantora Alcione é uma delas!

De acordo com o anúncio feito ao público do 'MS ao Vivo', vão subir ao palco na Capital em breve:

Julho - Diogo Nogueira;

Agosto - Lenine;

Setembro - Marina Sena;

Outubro - Jota Quest;

Novembro - Alcione;

Segundo a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Chico César e Zeca Baleiro são as atrações do MS ao Vivo de 9 de junho, no segundo domingo do mês. Eles estão "rodando" o Brasil com a turnê “Ao Arrepio da Lei”. E aí, em qual show você vai?!

