MS Ao Vivo: com ponto de coleta de doações, show de Toni Garrido é neste domingo

A próxima edição do “MS Ao Vivo” acontece neste domingo (12), com o show do cantor Toni Garrido. Além de curtir a música, os Campo-grandenses também poderão ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, por meio de doações. Isso porque no evento terá um ponto de coleta de doações. A apresentação começa às 17h, no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita.

Saiba Mais Geral Ajude o Rio Grande do Sul: saiba onde fazer doações em Campo Grande

Quem for para o show de Toni Garrido, Gideão Dias e Bibi do Cavaco pode participar doando kits de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, água potável, roupas de cama e banho, roupas e calçados de inverno em bom estado.

Também estarão sendo arrecadados insumos para os animais resgatados das enchentes, como água, medicamentos para animais, manta térmica aluminada, roupas para pets, toalhas, colchonete, caixas de transporte e cobertores.

A Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal foi convocada para apoio técnico de resgate e insumos como ração, antipulgas, vermífugos, coleiras, cordas, caixas de transporte, material de primeiros socorros, lanternas, entre outros que são extremamente bem-vindos e necessários.

Conforme as notícias mais recentes sobre as enchentes no RS, sobe para 100 o número de mortos. São 128 desaparecidos e 372 feridos. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelos temporais.

O auxílio da população de Mato Grosso do Sul é fundamental para oferecer apoio para a população do Rio Grande do Sul, que tanto precisa neste momento de toda a ajuda necessária. O show do 'MS ao Vivo' vai, neste sentido, ser também um show de cidadania e solidariedade.

Edição de domingo

Neste 'MS ao Vivo', o cantor, compositor e multi-instrumentista Toni Garrido, subirá ao palco com a apresentação Baile Free. O show de abertura será “Gideão Dias & Bibi do Cavaco – Irmãos na Fé e no Samba!”, a partir das 17h. A entrada é gratuita.

O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Sesc-MS (Serviço Social do Comércio).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Ajude o Rio Grande do Sul: saiba onde fazer doações em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também