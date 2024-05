JD1TV: CTG da Capital envia seis carretas com doações para o RS e prepara mais levas

O JD1 esteve no CTG Tropeiros da Querência, que é um dos pontos de coleta e envio de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Tales Maciel é gaúcho e um dos coordenadores da ação, ele conversou conosco sobre o tema.

“Não pode deixar de se colocar no lugar do outro”, disse Tales. Ele informou que a prioridade nesse momento, é a arrecadação de alimentos não perecíveis e de fácil consumo, como bolachas, achocolatados prontos e iogurtes.

Com mais de 1.000 voluntários, as doações estão sendo divididas em setores. Desse modo, já foram enviadas seis carretas cheias de mantimentos para o Rio Grande do Sul.

No início, os veículos estavam encontrando dificuldades para chegar até o estado, por causa de pontes caídas e postos fiscais que estavam bloqueando a passagem. Mas com o Decreto Legislativo nº 236/2024, a passagem dos transportes foi facilitada.

