"Nadas em busca dos tudos", livro de poesias é lançado por Henrique de Medeiros

Sarah Chaves, com informações da assessoria atualizado em 16/05/2024 às 14h16

Em razão do lançamento do livro "Nadas em busca dos tudos", do escritor Henrique de Medeiros, presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, será realizado na próxima segunda-feira (20) a noite de autógrafos na sede da instituição na rua 14 de julho, 4653, das 19 às 22h.

A obra compõe uma coleção de versos recriados por Henrique Alberto de Medeiros unificando estilos da sua literatura no colher da poesia que abrange quatro de seus livros (O azul invisível do mês que vem, Pirâmide de palavras, Que as dores se transformem em cores e Palavras correndo atrás de textos).

O livro traz ainda ensaios sobre sua obra pelas mãos de professores doutores, ensaístas, pesquisadores e escritores: Ana Arguelho, Ana Maria Bernardelli, Dênis de Moraes, Rubenio Marcelo e Raquel Naveira. No prefácio, um texto escrito em 1996 por Manoel de Barros a Henrique de Medeiros serve como uma sensível lembrança entre poetas.

A temática "Nadas em busca dos tudos - poemas reunidos e revisitados" compõe antologia poética sobre o contexto moderno urbano, a dificuldade do encontro, a existência fragmentada. Seus versos criam reflexões do cotidiano singular, que ganha ritmo e harmonia na investigação sobre grandezas e misérias que envolvem a condição humana.

Henrique de Medeiros afirma que a abordagem traz "anseios de respostas que não se disponibilizam, no pensar do homem e seus fazeres". Para ele, o "entendimento entre o viver e a palavra é um exercício de buscas e resgates".

Posteriormente o livro estará disponível no site henriquedemedeiros.com.br .

Serviço

Noite de autógrafos de

Henrique de Medeiros

Livro "Nadas em busca dos tudos"

Dia 20 de Maio

Das 19 às 22h

Local: Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Rua 14 de julho, 4653

(Altos do São Francisco)

Traje esporte

