Meio milhão de pessoas já foram afetadas pelas chuvas no RS

O mais recente balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul apontou que, até às 18h de sábado (4), 510.585 pessoas, em 317 dos 497 municípios gaúchos, foram afetadas pelas fortes chuvas que assolam o estado.

Foram confirmadas 55 mortes, com sete em investigação, além de 74 desaparecimentos e 107 pessoas feridas em decorrência das chuvas. O órgão também confirmou que há 69 mil desalojados em 13 mil pessoas em abrigos.

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) ainda apontou para pelo menos 418,2 mil pontos sem energia elétrica, com outros 1 milhão de domicílios sem abastecimento de água. Os municípios também enfrentam dificuldade de acesso a telefonia e dados móveis.

