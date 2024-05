JD1TV: Homem vai parar dentro de lixo após tentar roubar fãs durante show da Madonna

O show gratuito da Madonna deste sábado (4) em Copacabana, no Rio de Janeiro, marcou o fim da turnê mundial da cantora norte-americana, e foi com esse cenário “de fundo” que um suposto ladrão acabou indo parar em uma caçamba de lixo na praia carioca.

Circula nas redes sociais o momento em que um rapaz, que supostamente tentou praticar um furto durante o show, é levado por fãs da Madonna, a base de tapas e soco, até uma caçamba de lixo na orla da praia, e é jogado dentro dela.

No vídeo é possível ver as pessoas comemorando o “descarte” do ladrão, que é “escoltado” até a caçamba por fãs furiosos com suas ações. Não satisfeitos, os fãs até chegam a fechar a tampa da caçamba após o indivíduo parar dentro dela. Não se tem mais informações do ocorrido até o momento.

Confira o vídeo:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também