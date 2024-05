Foragido da justiça morre após trocar tiros com a PM em Rochedo

Rosinaldo Ferreira dos Santos, conhecido como “Baiano”, foi morto na noite de sexta-feira (3), em uma chácara em Rochedo, após trocar tiros com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação que Rosinaldo, que estava foragido da Justiça, se encontrava escondido em uma chácara. No local, a polícia encontrou o homem, sem capacete, montado em uma moto.

Foi dada ordem para que o criminoso parasse, mas ele abriu fogo contra a polícia. Os policiais dispararam contra Rosinaldo, que perdeu o controle da moto e caiu. Com ele, policiais encontraram um revólver calibre .38 e munições, além de uma faca em sua cintura.

Ele chegou a ser socorrido até o hospital de Rochedo, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade da saúde.

Durante buscar na chácara, onde Rosinaldo morava a dois meses, os policiais encontraram um saco plástico com munições calibre .38 e .380. Durante verificações, foi verificado que a moto que o criminoso pilotava havia sido furtada em Campo Grande.

