Ney Matogrosso traz turnê 'Meu Bloco na Rua' para Campo Grande em novembro

O cantor Ney Matogrosso trará a turnê “Bloco na Rua” para Campo Grande no dia 8 de novembro de 2024, no Bosque Expo. O show reúne sucessos da carreira do músico, que nasceu em Bela Vista, Mato Grosso do Sul.

Com uma carreira impecável, o artista, de 82 anos, investe em uma nova abordagem nesta turnê.

O artista, considerado um ícone do MS e faz sucesso em todo território nacional, interpretando os títulos “Yolanda” e “Rosa de Hiroshima”.

Seus trabalhos mais recentes são “Algoritmo Intimo”, lançado em parceria com os artistas Criolo, Malibu e Kevin em 2022, e “Lápis de Cor”, lançado em parceria com os artistas Vitor Piralho e Yuri Queiroga, em 2024.

O show é uma realização da promotora de eventos Pedro Silva Promoções. A apresentação terá ingressos com opções Open Bar e Open Food, com mesas distribuídas pelo espaço.

Ingressos

A abertura de venda dos ingressos será neste sábado (27), e devem custar a partir de R$ 135. Mais informações: (67) 99296-6565.

