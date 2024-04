Gratuito! Jota Quest fará show em Campo Grande em outubro

O grupo Jota Quest volta a Campo Grande, desta vez com a turnê de 25 anos da banda. O show tem data prevista para o dia 13 de outubro, no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita. O show faz parte da programação do projeto 'MS Ao Vivo'.

A banda Jota Quest divulgou nesta sexta-feira (26), as últimas datas da turnê "Jota25".

No repertório, a banda incluiu composições de sucesso da como “Fácil”, “Amor Maior”, “O Vento” e “Encontrar Alguém”. O show promete ser nostálgico.

A última vez que a banda se apresentou no Parque das Nações indígenas foi em 2016. O show lotou o espaço com muita música boa, agitando os Campo-grandenses.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também