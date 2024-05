Antero Greco está em seus dias finais, "não acorda", revelou o amigo Paulo Soares

Parceiro de bancada por mais de duas décadas de Antero Greco, de 69 anos, seu colega e amigo, Paulo Soares, o 'Amigão', informou que o comunicador está no Mirante da Beneficência Portuguesa em São Paulo, onde se alimenta por sonda.

O apresentador revelou que outros colegas dos tempos de ESPN, como Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim visitaram Antero Greco que "Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais.", alegou Amigão. No entanto, os sinais vitais ainda respondem bem.

"Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend", escreveu Amigão.

Em seu perfil no 'X', ele ainda desmentiu a morte de Antero.

O jornalista José Trajano, ex-ESPN, foi mais um que prestou homenagens a Antero Greco. "Um tumor cerebral o está levando embora. Desde ontem procuro uma palavra para chamá- lo: generoso, amigo, talentoso, exemplo, engraçado, virtuoso, culto, carinhoso, doce, referência, lenda. Escolhi gentil. Como disse Chico Lins no grupo Esporte pela democracia, Antero é a soma de todas as nossas virtudes. Estamos todos, os que conviveram de perto e os inúmeros fãs, chorosos e destruídos", escreveu em seu perfil no Instagram.

Carreira de Antero Greco

Antero Greco começou a carreira em 1974 como revisor do jornal O Estado de S.Paulo. Posteriormente, tornou-se repórter de esportes, chefe de reportagem e editor-assistente.

Ele trabalhou no Estadão por 35 anos, tendo ainda breves passagens por jornal Popular da Tarde, Folha de S.Paulo e TV Bandeirantes.

Na ESPN começou ainda quando era TVA Esportes em 1994. Em 2.000 iniciou a parceria de bancada com Paulo Soares na edição noturna do SportsCenter.

