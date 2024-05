Fundação de Cultura abre inscrições gratuitas para oficina de percussão na Capital

Estão abertas as inscrições para oficina gratuita de percussão brasileira no Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. As aulas serão ministradas pelo musicista Chico Simão. Ao todo são ofertadas 25 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Poderão participar pessoas a partir de 14 anos. Elas não precisa ter conhecimento sobre o instrumento.

O objetivo da oficina é fomentar a cultura local através de atividades culturais coletivas gratuitas no Centro Cultural. Busca-se formar um grupo de percussão focado na pesquisa e execução dos ritmos brasileiros nos encontros às terças, quintas-feiras e sábados, das 18h às 20h. Os alunos aprenderão sobre o instrumento, como manuseá-lo e tirar som com cadência, assim como tocar de fato em grupo.

Os instrumentos serão disponibilizados pelo professor e oferecidos gratuitamente para os alunos, assim como sua manutenção e cuidados. Para o professor e artista Chico Simão “é uma oportunidade de aprender um novo instrumento, sentir como é a percussão na música e desenvolver a musicalidade de cada participante”.

Serviço

Oficina de Percussão Brasileira;

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo;

Dias: Terças-feiras, quintas-feiras e sábados;

Horário: 18 às 20 horas;

Inscrições gratuitas pelo site

