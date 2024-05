Pode isso, Arnaldo? Jogador é acusado de colocar irmão gêmeo para jogar em seu lugar

O volante português Edgar Ié, atualmente jogando pelo Dínamo Bucareste, da Romênia, recebeu uma acusação grave. O clube desconfia que desde fevereiro, quando anunciou o atleta, o irmão gêmeo dele é quem está jogando em seu lugar.

As suspeitas iniciaram após falas do volante. Isso porque Edgar já passou por times na França, Holanda e Turquia. No entanto, com a camisa do Dinamo, só falava português, algo que chamou atenção para um atleta viajado.

Depois de algum tempo, o presidente do Dínamo Bucareste descobriu que Edgar tem um irmão gêmeo, chamado Edelino, que também joga futebol.

A imprensa da Romênia informou que o clube tentou tirar a prova e pediu documentos de Edgar para provar sua identidade. Todavia, o atleta se recusou a entregar a carteira de motorista.

O Dínamo atualmente luta contra o rebaixamento no campeonato nacional, e supostamente Edgar atuou em cinco partidas. Caso seja comprovada a troca, o time corre risco de perder os pontos conquistados com Edelino em campo.

O clube poderá recorrer, considerando que não tinha sido informado sobre a troca.

