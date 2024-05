Homem é espancado e amigo é roubado por venezuelanos em Cassilândia

Um venezuelano, que não teve a identidade divulgada, foi agredido por dois homens que invadiram sua casa durante a noite de domingo (12), na região central de Cassilândia.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço atender um caso de lesão corporal. Ao chegar, encontraram a vítima com ferimentos e sangrando.

O rapaz então contou que estava em casa quando dois homens, também de nacionalidade venezuelana, invadiram o local e o agrediram com garrafas na cabeça, provocando cortes em seu supercílio direito.

Um homem, que também estava no imóvel, teve o celular roubado pelos autores, que fugiram logo em seguida. As vítimas não sabiam quem eram os venezuelanos que invadiram o imóvel.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e roubo na Delegacia de Polícia Civil.

