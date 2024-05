Governo perdoará dívida do RS por três anos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (13) que suspenderá o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 36 meses (3 anos), além de perdoar os juros que corrigem a dívida anualmente durante o período.

Atualmente, estoque da dívida do estado com a União está em cerca de R$ 100 bilhões, e com a decisão, o governo gaúcho disporá de R$ 11 bilhões para serem utilizados em ações de reconstrução.

O anúncio da suspensão da dívida foi feito em reunião com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador gaúcho, Eduardo Leite, de forma remota, dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, do vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, além de ministros do governo federal.

Segundo Haddad, a suspensão da dívida e renúncia dos juros está prevista em proposta de lei complementar que será enviada ao Congresso, que precisa aprovar o projeto.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também