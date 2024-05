Detran lança centro de monitoramento de rodovias e estradas em MS

Durante a inauguração da reforma e ampliação do auditório 'Antonio Carlos Mattos de Lima' na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o diretor-presidente da autarquia, Rudel Trindade, contou ao JD1 Notícias os dois projetos lançados, sendo o Centro Integrado de Segurança Viária e o primeiro leilão Renajud do país.

“O Centro Integrado de Segurança Viária irá fazer o monitoramento em inúmeras entradas de cidade e estradas em tempo real. Então através dele, iremos conseguir identificar veículos roubados, irregulares, ou até mesmo ajudar em algum caso que envolva segurança pública em tempo real e acionar de imediato a polícia no local”, disse Rudel.

Os agentes passaram a usar um óculos especial, que conseguira ajudar também na identificação de veículos com restrição, como produtos de furto e roubo. Para identificar essa característica, basta olhar para a placa. “Em termo de segurança do agente, ele não precisa fazer a abordagem. Usando o óculos, ele consegue verificar com quem ele está lidando, criando uma segurança e rapidez enorme”, finalizou.

Renajud – Junto, um termo de cooperação firmado entre o Detran-MS e o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), foi assinado. Desta forma, 351 veículos com restrições de bloqueio judicial serão leiloados.

Desta forma, o procedimento de retirada da restrição judicial em veículos relacionados a processos judiciais civil de competência da Justiça Estadual, ficarão a cargo do Detran. Esse procedimento agiliza e desburocratiza os leilões.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, pontuou que ações inovadoras como as do Detran ajudam o cidadão. “A questão de carros em veículos em pátios, de delegacias ou do Detran, acaba sendo uma vergonha para a sociedade. Essas ações demonstram o compromisso claro de uma quebra de paradigmas. Essa situação não é simples, a gente sabe, mas quem agradece são os usuários”, disse Riedel.

Ainda em sua fala, o governador destacou que o desafio é zerar os veículos que estão nos pátios do Detran até o final de 2024.

