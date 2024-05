Prefeitura convoca 36 monitores de alunos aprovados em processo seletivo

Cidade Viu a Ketllyn? Jovem sumiu na região do Guanandi na noite dessa sexta-feira

Cidade Encontrada! Ketllyn já está com a família

Cidade Higienizar as mãos por um minuto pode evitar contrair vírus da gripe

Cidade Maria Aparecida Pedrossian passa a contar com Operação da "Guarda em Ação"

Cidade Prefeitura de Campo Grande investe R$ 5,4 milhões em luminárias LED com energia solar

Os convocados vão receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. Para isso, é preciso estar na Secretaria no dia 10 de maio, sexta-feira, às 8h.

Portanto, os 36 monitores estão sendo convocados a comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, conforme relação nominal especificados no Diogrande.

Conforme o edital de número 09/2023-15 publicado no Diogrande desta quinta-feira (9), a convocação leva em consideração a necessidade urgente de contratação de pessoal para atuar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), em razão da abertura de 166 novas salas de aula.

Polícia AGORA: Bandido morre ao enfrentar a PM no Noroeste