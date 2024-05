Funtrab tem novo 'visual' para facilitar busca por emprego; confira as vagas desta segunda

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul disponibiliza 4.181 mil vagas de emprego para o estado nesta segunda-feira (20). Os municípios com maiores oportunidades são Campo Grande (1.677); Cassilândia (416); Chapadão do Sul (303); Bataguassu (265); Dourados (261); Sidrolândia (168); Batayporã (135) e Três Lagoas (105).

Existem ainda dezenas de vagas em cidades como Aparecida do Taboado, Corumbá, Amambai, Rio Verde, Itaquiraí, Paranaíba, Guia Lopes da Laguna, Nova Alvorada do Sul, e muitas outras.

A Novidade é que a Funtrab disponibiliza agora um portal intuitivo onde o interessado pode filtrar as vagas por cidade, ocupação e se é candidato para estágio ou específico em áreas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Através do Portal, os interessados também podem consultar os locais de atendimento e cada cidade. Acesse Funtra.ms.gov.br . As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Os interessados podem comparecer nas agências da Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande a unidade fica à Rua 13 de maio, 2773, atendendo de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

