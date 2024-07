2º Fórum Midiacom MS acontece nesta terça-feira em Campo Grande

O 2º Fórum Midiacom MS, com o tema “Inteligência Artificial aplicado aos negócios de comunicação”, realizado pela Associação das emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (Midiacom MS), será realizado nesta terça-feira (23), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, às 19h.

Voltado para debates sobre os avanços da IA (Inteligência Artificial), o evento terá abertura de Kenneth Corrêa, diretor de estratégia na agência de publicidade 80 20 Marketing. Em seguida, às 19h30, terá início a palestra de Walter Longo, especialista em Inovação e Transformação Digital.

Para participar do fórum, basta realizar a inscrição por aqui, com investimento de R$50, mais 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Rio Grande do Sul.

Caso o participante se inscreva, mas não possa participar, poderá cancelar a inscrição até sete dias após a inscrição, desde que a solicitação seja enviada até 48 horas antes do início do evento.

Além disso, o participante poderá editar o nome no ingresso somente uma vez. Essa opção ficará disponível até 24 horas antes do início do evento.

