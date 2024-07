'MS Qualifica' oferece 50 cursos gratuitos em oito cidades de MS

Por meio do Programa 'MS Qualifica', em parceria com o Governo do Estado, o Senac MS está oferecendo cerca de 50 cursos gratuitos em diversas áreas de atuação em Campo Grande e no interior do Estado. São oportunidades para qualificações variadas em vendas, áreas do comércio, estética, marketing digital, fotografia, gastronomia, entre outros.

Além da Capital, os cursos são para as cidades de Aquidauana, Anastácio, Cassilândia, Corumbá, Dourados, Batayporã e Três Lagoas. Para fazer a pré-inscrição é preciso se cadastrar na turma desejada.

A matrícula só será efetivada no primeiro dia de aula, por ordem de chegada, e o não comparecimento no primeiro dia de curso implicará na perda da vaga. Caso o número de pessoas presentes no dia exceda o limite da turma, será aberta uma lista de interesse para uma próxima turma.

O 'MS Qualifica' foi projetado para atender diversas demandas, com foco na capacitação profissional. O programa vai capacitar mais de 13 mil pessoas em todo o Estado com cursos gratuitos, focando especialmente em quem está fora do mercado de trabalho e jovens em busca de novas perspectivas.

A intenção é preencher as vagas que estão abertas no mercado de trabalho, mas não são ocupadas em função da falta de capacitação e mão de obra qualificada, com cursos planejados para atender às demandas específicas de cada região.

Confira os cursos disponíveis no link.

