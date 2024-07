Após 12 anos, BNDES abre concurso público com 150 vagas e salário de R$ 20 mil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou, nesta segunda-feira (22), o edital para o concurso público para preenchimento de cargos de nível superior, com a oferta inicial de 150 vagas e outras 750 para formação de cadastro de reserva.

O edital pode ser encontrado no Diário Oficial da União, e está disponível no site do BNDES. Neles diz que as inscrições serão abertas na próxima sexta-feira (26), e prosseguem até 19 de agosto, com a aplicação das provas marcada para o dia 13 de outubro, a taxa de inscrição é de R$ 110,00. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, mais benefícios. A jornada de trabalho é de 35 horas semanais.

Pela primeira vez, as provas serão feitas em todas as capitais brasileiras. Além de marcar o fim de um período de 12 anos sem processos de seleção pública para ingresso na instituição. E pela primeira vez na história, o Banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras.

Também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD). Para este grupo, abrigado pela Lei nº 8.745/1993, o percentual mínimo de vagas foi aumentado de 5% para 15% (10% a mais do que o mínimo legal).

Segundo a diretora de Pessoas, Gestão e Operações do BNDES, Helena Tenório, os concursos do BNDES têm historicamente sido eficazes na contratação de profissionais de excelência em diversas carreiras. “No concurso atual, vamos demonstrar que é possível alcançar essa mesma excelência com uma equipe mais diversa. A inclusão de cotas raciais, para pessoas com deficiência (PcD) e a abrangência nacional das provas não apenas estimula os altos padrões de competência, mas também fortalece a representatividade. A diversidade enriquece o ambiente de trabalho e aprimora a prestação de serviços à sociedade”, explicou.

Cargos – Todas as ênfases exigem formação específica, com exceção da ênfase em ciência de dados, que requer graduação superior em qualquer área de atuação, mas sempre comprovada pela apresentação de diploma ou certificado de conclusão devidamente registrado. Para os profissionais das áreas de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional, também é exigido o registro no respectivo conselho ou ordem profissional.

As vagas oferecidas são destinadas ao escritório de serviços do BNDES no Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e o interesse da administração do Banco, o candidato poderá ser lotado em unidade localizada em outra cidade onde a instituição já atue ou venha a atuar. O detalhe é que o BNDES está exigindo dos candidatos a disponibilidade para realizar viagens a serviço, no país ou no exterior.

Confira abaixo as vagas:

Tabela de vagas (Reprodução)

