Ação oferece 50 vagas de emprego para jovens da Capital nesta quinta-feira

A feira “Academia do Emprego”, que acontece nesta quinta-feira (2), vai oferecer 50 vagas de emprego para jovens de Campo Grande que buscam ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria-Executiva da Juventude (SEJUV), com o Instituto Social Quintal Tia Jura.

A ação começa às 12h, na sede da SEJUV, e visa ampliar as chances de empregabilidade, especialmente para aqueles que estão começando sua carreira profissional.

Entre as vagas disponíveis estão: Jovem Aprendiz, atendimento, operador de produção, desossador, açougueiro, entre outros.

Os interessados devem comparecer à SEJUV com documentos pessoais, como identidade e CPF, e estar preparados para participar de processos seletivos. O evento é gratuito e não é necessário realizar inscrição prévia. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3349-3242.

Academia do Emprego

Data: 3 de abril (quinta-feira)

Horário: das 12h às 17h

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro 924 – Edifício Marrakech 3° andar

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também