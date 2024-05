Clima permanece ameno em grande parte de MS nesta segunda-feira

A presença de uma massa de ar fria e seca provocou mudança no tempo no final de semana que se estendeu para essa segunda-feira (20) em grande parte de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de tempo ameno em diversas cidades, sem previsão de chuva.

Institutos meteorológicos apontam que essa situação climática não deve permanecer por muito tempo, já que nesta terça-feira (21), a previsão é de calor novamente, que superam a barreira dos 30°C.

Mas nesse início de semana, Campo Grande amanheceu com mínima de 16°C e um tempo bem fresco e ameno, onde as máximas devem chegar a 26°C.

Em outras cidades, a expectativa é que as mínimas também fiquem baixas nesta segunda, como, por exemplo, a região sul que envolve Ponta Porã, Amambai e Naviraí, com temperaturas que ficam na casa dos 26°C.

A região pantaneira deve ter temperaturas um pouco mais altas, como Corumbá que registra máxima de 30°C, enquanto Miranda e Porto Murtinho, ficam na casa dos 27°C.

Pelo lado do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão termômetros registrando até 31°C. O norte do Estado também terá máximas acima do convencional em dias nublados com máxima de 31°C para Coxim, Figueirão e Pedro Gomes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também