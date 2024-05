Sanesul investe R$ 8,8 milhões para ampliar sistema de esgoto em Miranda

O diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio e o diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo assinaram na última semana a ordem de serviço de R$ 8.894.567,15 milhões em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, incluindo implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e estações elevatórias (Homero Rebuá e Santa Cruz) no município de Miranda.

O investimento integrante do programa 'Avançar Cidades' com contrapartida financeira da Sanesul, inclui readequações nas estações elevatórias de Esgoto Bruto nos bairros São Paulo, Vila Alice e Belo Horizonte. Pelo contrato, a empreiteira terá 15 meses para a conclusão das obras, contados a partir da emissão da ordem de serviço.



Atualmente, Miranda conta com 49,82% da área de cobertura de esgoto e os novos investimentos representam um aumento que faz parte do planejamento estratégico da Sanesul para a universalização do sistema de esgotamento sanitário nos 68 municípios sob concessão.

Renato Marcílio ressalta a relevância dos investimentos para a cidade. "Estamos empenhados em ampliar a cobertura de esgotamento sanitário em Miranda e em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Esses investimentos não só beneficiam a população local, proporcionando melhorias na saúde pública e no meio ambiente, mas também contribuem para o desenvolvimento socioeconômico da região", assegura.

