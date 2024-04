Prefeitura realiza café com Conselheiros Regionais do Imbirussu no sábado

A segunda edição de 2024 do 'Café com os Conselheiros Regionais', realizado pela prefeitura de Campo Grande por intermédio da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), está prevista para acontecer amanhã (27). Desta vez, o evento acontece na Região Urbana do Imbirussu, com início marcado para às 8h30, na Escola Municipal Prefeito Manoel Inácio de Souza.

Com o objetivo de fortalecer a parceria entre a Prefeitura Municipal e lideranças comunitárias das 7 regiões da Capital, o Café com os Conselheiros Regionais promove a descentralização dos gabinetes, levando as secretarias para os bairros, proporcionando assim um canal de comunicação direto entre Poder Público e comunidades. Em 2023, mais de 1.200 pessoas puderam apresentar suas demandas diretamente para todas as pastas da Prefeitura.

"A vida acontece nos bairros e os Conselheiros Regionais conhecem os principais anseios das comunidades. É a oportunidade do diálogo direto entre cidadãos e gestores de cada secretaria. Por isso a importância da participação da população para uma gestão democrática e participativa da cidade", destaca a diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues.

Serviço

Café com os Conselheiros Regionais Região Urbana do Imbirussu

Data: 27 de abril de 2024

Horário: 8h30

Local: Escola Municipal Prefeito Manoel Inácio de Souza

Endereço: Rua Afrânio Peixoto, 452 Santo Antônio

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também