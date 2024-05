Madonna reuniu mais de 1,6 milhões de pessoas durante show em Copacabana

A apresentação de encerramento da "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira de Madonna reuniu mais de 1,6 milhões de pessoas em Copacabana, segundo dados da Riotur.

Por conta desse show histórico, ela não apenas atingiu o marco de maior público da sua carreira, como também se tornou a artista solo mulher a alcançar o maior público em um show na história.

Mesmo que o recorde de maior show não seja da rainha do pop, é da praia de Copacabana. Segundo o Guiness Book, mais de 4,2 milhões de pessoas compareceram ao show da estrela do rock Rod Stewart no Réveillon de 1994 para 1995.

Ao todo, Madonna possui 14 álbuns de estúdio e ao longo de sua apresentação, a artista entoou 25 canções no show em Copacabana, divididas em sete atos.

Durante a performance da canção "Live To Tell", que integra "True Blue", seu terceiro álbum de estúdio, lançado em 1986, a cantora fez questão de homenagear algumas personalidades brasileiras que morreram em decorrência da Aids.

Mais tarde, Anitta foi a escolhida para participar da apresentação de "Vogue", além de Pabllo Vittar e um grupo de ritmistas mirins de escolas de samba que também participaram do espetáculo ao som de "Music".

