Campo Grande terá "Dia D" de vacinação contra a gripe no próximo sábado

No próximo sábado (11), Campo Grande realizará o "Dia D" de vacinação contra a gripe. Serão disponibilizados 12 pontos de vacinação em todas as regiões da Capital, incluindo unidades de saúde, shoppings e até supermercados. A abertura está prevista para as 8h na USF Jardim Marabá.

No último fim de semana, a Capital vacinou 3,6 mil pessoas contra a gripe, abrindo a imunização para toda a população. Nesta segunda-feira (6), as unidades de saúde da Cidade continuam oferecendo o imunizante.

Desde a quinta-feira (2) passada, a vacinação contra a gripe está disponível para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade, em resposta ao aumento de casos de síndromes respiratórias, incluindo a influenza, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

Vacinas

Em 2024, a vacina fornecida pelo SUS é eficaz contra três cepas de vírus em combinação: a) A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b) A/Thailand/8/2022 (H3N2); c) B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Anvisa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também