Governo contrata projeto executivo para asfaltar MS-355

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (6), a elaboração de EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) e projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação da rodovia MS-355.

O trecho em questão abrange desde o final do perímetro urbano de Terenos, no acesso ao frigorífico, totalizando aproximadamente 53,90 km e englobando os municípios de Terenos, Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. Também passará pela Colônia Cascavel e não se limitará apenas à pavimentação, incluindo a construção de OAEs (obras de arte especiais).

O investimento estimado neste contrato é de R$ 1.968.285,95 e demonstra o compromisso do Governo do Estado, por meio da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em garantir a qualidade e a eficiência das obras de infraestrutura.

"Um projeto executivo detalhado serve como um guia preciso para a execução da obra, eliminando ambiguidades e fornecendo informações técnicas essenciais para os construtores", explicou o secretário da Seilog, Helio Peluffo.

Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo com a transparência, eficiência e desenvolvimento da infraestrutura viária do Estado.

