Prefeitura contrata empresas para reforma de terminais de ônibus em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, chefiada pela prefeita Adriane Lopes, publicou nesta quinta-feira (25) os extratos de contratos para a reforma e revitalização de cinco terminais de ônibus na Capital. Após processo licitatório, as empresas responsáveis pelas obras foram contratadas.

Os terminais que serão reformados são Bandeirantes, Guaicurus, General Osório, Júlio de Castilho e Nova Bahia. A empresa Rafael Tognini Pereira Ltda. será responsável pela reforma dos terminais Bandeirantes e Guaicurus, enquanto a CR Arquitetura e Construção Ltda - ME será responsável pela reforma dos terminais General Osório, Júlio de Castilho e Nova Bahia.

O valor total investido nos contratos para reforma e revitalização dos terminais de Campo Grande é de R$ 3.447.051,19. A prefeitura não divulgou a previsão para o início das obras.

