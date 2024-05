Adriane quer asfaltar 23 bairros

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), entregou na última semana, uma Carta-Consulta para empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 541 milhões. O projeto faz parte do programa 'Avançar Cidades' do governo federal, e tem como objetivo principal investir em infraestrutura e mobilidade urbana, com previsão de 1.492.800 m² de pavimentação.

Dentro do Novo PAC, os benefícios são voltados para a população dos bairros Vila Nossa Senhora Aparecida, Bosque da Saúde, Noroeste, Nova Tiradentes, Jardim Vitória, Anhembi, Vilas Boas, Jardim Auxiliadora, Jardim Itamaracá, Moreninha IV, Jardim Los Angeles, Parque Residencial Lisboa, Porto Galo, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Amapá, Jardim das Nações, Guanandi II, Tarumã, Coophavila II, Batistão, Jardim Santa Emília, Jardim São Conrado.

Para a prefeita, é importante buscar parcerias estratégicas para viabilizar projetos de infraestrutura que, atendam não apenas o presente, mas também o futuro de Campo Grande. “Nós pegamos o mapa da Cidade e fomos agregando regiões onde vai diminuindo o impacto. São regiões que os bairros lindeiros já têm asfalto e nós pegamos bairros inteiros, não fracionados. Nós não vamos lançar um projeto que asfalte três ruas de um bairro e outras três ficam sem asfaltar. Vamos avançando conforme a urbanização da Cidade”, ressaltou ela.

Quando as obras devem começar?

De acordo com o diretor de serviços de Governo da Caixa, Cristiano Medeiros, o processo passa pela seleção do Ministério das Cidades. Então, após a aprovação do ministério, passa por uma análise de risco de crédito na Caixa, levando em torno de 4 a 5 meses para estar completo, a ponto de ser contratado.

“Depois vem toda a parte de execução de obra, onde a Caixa também dá suporte para execução com apoio técnico. Nossos engenheiros acompanham essa execução”, detalhou ele.

Ainda segundo Cristiano, o programa 'Avançar Cidades' oferece as taxas de juros mais baixas para Estados e Municípios, com taxas de até 9% ao ano, inferiores à Selic, a taxa básica de juros.

O prazo para quitação é de até 240 meses. “Assim, caso o empréstimo seja aprovado, as obras poderiam iniciar ainda neste ano, porém somente após o segundo turno, já que a legislação veda iniciar obras durante período eleitoral”, finalizou.

