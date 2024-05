Ação da Defron termina com dois presos em Coronel Sapucaia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), prendeu, no âmbito da Operação Protetor, um foragido da Justiça na manhã de sábado (4) em Coronel Sapucaia.

O homem, de 29 anos, estava foragido desde 2018, e contava com dois mandados de prisão contra seu nome, um por prisão preventiva e outro por sentença condenatória com pena de 13 anos, ambos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em uma tentativa de enganar os agentes, o homem até chegou a apresentar documentos falsos, mas ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, onde também foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Outro mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido na mesma data, e resultou na prisão de um homem, de 33 anos. Na residência, os policiais encontraram duas armas de fogo, um carregador de fuzil, carregadores de pistola 9mm, munições de diversos calibres, 100g de Haxixe e R$ 9 mil em dinheiro.

Também foram apreendidos diversos aparelhos celulares, computador e notebook e automóveis de luxo e populares.

Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também