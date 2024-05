Papa afirma que irá orar por vítimas das chuvas no RS

O papa Francisco dedicou, durante oração neste domingo (5), na Praça de São Pedro, no Vaticano, um momento para manifestar solidariedade às vítimas das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul.

Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações”, disse o pontífice aos fiéis que acompanhavam a solenidade. “Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, completou.

Segundo dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de meio milhão de pessoas já foram afetadas pelas chuvas. No total, foram contabilizadas 55 mortes, com sete em investigação, além de 74 desaparecimentos e 107 pessoas feridas.

