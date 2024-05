Homem morre quase um mês após cair enquanto lavava casa no Jardim Radialista

Homem, de 51 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na madrugada deste domingo (5) após cair enquanto lavava a própria residência, no Jardim Radialista, em Campo Grande. Ele chegou a ficar quase um mês internado na Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o episódio da queda aconteceu no dia 9 de abril. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a vítima e encaminhou para o hospital, onde deu entrada com lesão cervical grave mantendo tetraplegia.

Ao longo da internação, o homem apresentou múltiplas complicações infecciosas, parada cardiorrespiratória e foi admitido para cuidados paliativos em leito de ventilação mecânica, mas seu quadro evoluiu e ele morreu na madrugada de hoje.

Um familiar procurou a delegacia para explicar o sobre o caso e registrar a ocorrência.

O registro foi feito como morte a esclarecer.

