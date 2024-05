Atiradores invadem residência, matam homem e deixa outro ferido em Angélica

Emerson Lopes, de 33 anos, foi assassinado com vários tiros no rosto na noite deste sábado (4) na própria residência, no bairro Jardim dos Estados, em Angélica - a 273 quilômetros de Campo Grande. Pelo menos três atiradores cometeram o crime logo assim que invadiram o imóvel.

Informações do site Jornal da Nova também apontam que o irmão da vítima, de 45 anos, foi atingido na perna por um dos disparos. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar.

Assim que cometeram o crime, os três suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados. A população que mora no bairro se revoltou com o caso e a Polícia Militar precisou agir para controlar a situação.

Logo após, isolou a área para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Angélica.

