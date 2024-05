Consórcio Guaicurus receberá até R$ 19 milhões em subsídios da Prefeitura de Campo Grande

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), sancionou uma Lei que aumenta os subsídios ao Consórcio Guaicurus em até R$ 19 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade na segunda-feira (13). Essa medida foi aprovada pelos vereadores, com apenas um voto contra, da vereadora Luzia Ribeiro (PT).

Com a nova Lei, o Consórcio Guaicurus receberá um valor maior para cobrir as gratuidades, como o passe gratuito para estudantes e idosos, entre outros. O valor da subvenção econômica está limitado a R$ 19.536.000,00 por exercício, a serem pagos em parcelas mensais de até R$ 1.776.000,00, a critério do Poder Executivo Municipal.

Brigas na Justiça - Enquanto isso, o Consórcio Guaicurus está envolvido em uma disputa judicial para impor uma tarifa técnica de R$ 7,79 - aquela 'bancada pelo poder público. Uma nova perícia foi determinada pela Justiça para verificar se a empresa está sofrendo prejuízo com o contrato atual. Uma primeira perícia concluiu que não há desequilíbrio econômico-financeiro, mas a empresa insiste em sua tese. O caso ainda segue em trâmite na Justiça.

