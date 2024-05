Você viu o Nicolas? Mulher pede ajuda para encontrar marido desaparecido

Pai de uma bebê de apenas quatro meses, Nicolas de Souza está desaparecido desde o último domingo (12), quando saiu para ir em uma conveniência no Bairro Parque dos Novos Estados e não foi mais visto por sua mulher, Larissa, que agora pede ajuda para encontrá-lo.

Nicolas saiu de casa e foi até uma conveniência próxima ao Supermercado Dourado, usando um chapéu de palha na cabeça, camisa preta e botina, mas acabou não voltando mais para casa. A última notícia que se tem de Nicolas é que ele foi visto por moradores no Bairro Estrela Dalva, próximo a uma distribuidora localizada na Avenida Nosso Senhor do Bonfim.

Caso tenha visto Nicolas ou tenha alguma informação sobre seu paradeiro, basta entrar em contato com Larissa através do número (67) 99125-0398, via WhatsApp.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também