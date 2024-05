Projeto quer taxação das plataformas de streaming

Um Projeto de Lei (PL) que circula na Câmara dos Deputados quer taxar serviços de streaming, como Netflix, Prime Video e Disney+, no Brasil por meio da Condecine, com parte do dinheiro ganho pelas empresas com publicidade indo para os cofres brasileiros.

O texto, no entanto, taxa apenas plataformas de streaming estrangeiras, já que o projeto deixa a plataforma brasileira Globoplay de fora da taxação. O relator do texto, o deputado André Figueiredo (PDT), afirmou que essa isenção se deve ao fato da plataforma ser um “serviço de televisão por aplicação de internet”.

Além de serviços de streaming, o projeto também quer taxar os influenciadores digitais, que precisariam pagar ao Condecine o dinheiro que recebem com vídeos produzidos para plataformas.

Parte do valor arrecadado seria redirecionado para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com o objetivo de tornar a indústria cinematográfica brasileira mais inclusiva e diversificada.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também