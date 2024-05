Quatro pessoas da mesma família morreram abraçados dentro de casa no Rio Grande do Sul

Quatro membros de uma mesma família foram encontrados mortos e abraçados uns aos outros em Roca Sales, no interior do Rio Grande do Sul, vitimados pelas chuvas que atingem o estado. O patriarca estava sem vida, em outro cômodo do imóvel.

No total, cinco pessoas da mesma família morreram durante a tragédia. Conforme a reportagem exibida no Fantástico, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina teria encontrado a mãe, dois filhos, entre eles uma adolescente de 13 anos, e a esposa do filho mais velho abraçados. Eles morreram ao ter a casa em que viviam soterrada após um deslizamento de terra.

O patriarca da família também foi achado sem vida em um outro cômodo do imóvel. De acordo com os bombeiros, os corpos dos familiares foram retirados da terra no último dia 5. Os militares acreditam que eles já estavam mortos há alguns dias, mas o resgate demorou para chegar ao local por causa das dificuldades para acessar o terreno em que o imóvel está localizado, no interior da cidade. No total, o trabalho de resgate dos corpos durou cerca de 12 horas.

Em entrevista ao programa de televisão, a auxiliar industrial Cristiane Garcia de Souza, irmã de uma das vítimas fatais das chuvas teria recebido a visita do casal horas antes.

O rapaz, marido da jovem, chegou a alertar a cunhada sobre a previsão de mau tempo. "Eles se abraçaram, era a única coisa a fazer. Porque eles eram muito unidos, os cinco. Foi uma grande tragédia, a gente não estava preparado para isso. A gente nunca sabe o último adeus. Tem que priorizar bem a família", emociona-se.

Apesar da entrevista e da divulgação das fotos, os nomes das vítimas não foram revelados. Também não foi informado se os corpos já foram sepultados.

