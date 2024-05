Morre aos 64 anos o cantor Missinho, fundador do Chiclete com Banana

Morreu nesta quinta-feira (16), aos 64 anos, o cantor Edmilson de Amorim Ferreira, conhecido como Missinho, o fundador e primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana. A informação foi confirmada pela família do artista.

Ao portal Quem, a família de Missinho informou que o cantor deu entrada no Hospital Roberto Santos, em Salvador, no início de maio, com uma crise renal, e que desde então seu quadro médico veio piorando em decorrência de sua diabetes. A causa da morte foi uma falência múltipla dos órgãos.

Até o momento, a família não deu informações sobre o local e horário do velório e enterro do cantor, nem se a cerimônia será aberta para o público.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também