Justiça determina prisão de "Marquinho" por homicídio no Coophavilla ll

Em decisão recente, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, determinou a prisão preventiva de Marcos Venícius Moreira Molina, também conhecido como "Marquinho". Ele é réu pela morte de Alex Biadaszkiewcz, de 42 anos, cujo corpo foi encontrado sem vida em um imóvel abandonado na Rua da Península, esquina com a Rua Marambáia, no Bairro Coophavila II, em 22 de dezembro de 2022.

Após receber a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra Marcos Venícius, a Justiça tentou intimá-lo, sem sucesso. Devido ao seu 'sumiço', ele foi citado por edital, mas não compareceu ao processo. Desta forma, foi decretada sua prisão, com o mandato sendo válido até 15 de agosto de 2053. O juiz determinou ainda a suspensão do processo até que o réu seja localizado e preso.

Adryan Júnior Balbino dos Santos, o "Juninho", era outro réu no mesmo processo pelo assassinato de Alex Biadaszkiewcz. No entanto, ele acabou sendo morto a tiros em 16 de julho de 2023, na Avenida Manoel Costa Lima, no Bairro Guanandi, e sua punição foi declarada extinta.

Crime - Conforme denúncia do MPMS, ambos agiram em conjunto, utilizando pedaços de um objeto contundente para cometer o crime. A acusação aponta que a motivação foi uma suposta dívida de drogas, resultando na morte da vítima por meio de golpes com pedaços de concreto, socos e chutes.

O caso ainda segue em tramitação na Justiça. Com o mandado de prisão expedido, a Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (POLINTER) deve agora realizar as diligências necessárias para a captura de Marquinho.

Justiça de Campo Grande procura por acusado de homicídio para apresentar defesa

